Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşlara "sokağa çıkma kısıtlaması" getirildi

Sivas'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların salgının etkilerinden korunmaları amacıyla sokağa çıkış saatlerine sınırlama getirdi.



Karara göre, bu yaş grubundaki vatandaşların 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmalarına izin verilmeyecek.



GAZİANTEP

Gaziantep'te yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatleri de kısıtlanmıştı.

