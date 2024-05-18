Sivas'ta ATV kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde devrilen kontrolden çıkarak devrilen ATV'nin sürücüsü Ali Osman Kurt hayatını kaybetti, eşi Seher Kurt ağır yaralandı.

Sivas'ta ATV kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tavza köyü yakınlarında eşiyle araziden dönen Ali Osman Kurt'un kullandığı plakasız ATV, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan ATV sürücüsü Ali Osman Kurt ile eşi Seher Kurt, Doğanşar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü Kurt hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan eşi Seher Kurt ise Numune Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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