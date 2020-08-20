Sivas'ta kış soğukları: Türkiye'nin en düşük hava sıcaklığı ölçüldü

Sivas'ta son yılların en soğuk ağustos ayı yaşanıyor.



GECELERİ 10'UN ALTINA DÜŞEN SICAKLIKLAR KIŞI ARATMIYOR



Karasal iklimin hakim olduğu Sivas’ta gündüzleri sıcak geceleri ise soğuk geçerken son günlerde geceleri 10 derecenin altına düşen hava sıcaklıkları kış günlerini aratmadı.



2,2 DERECE İLE EN SOĞUK AĞUSTOS REKORU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçtiğimiz gece Türkiye’deki en düşük hava sıcaklığı 2,2 derece ile Sivas’ın İmranlı ilçesinde ölçüldü.



BUGÜNE KADAR AĞUSTOS AYININ EN DÜŞÜK SICAKLIĞI 6,2'YDİ



Bugüne kadar 20 Ağustos tarihlerinde Sivas'ta ölçülmüş en düşük hava sıcaklığı ise 6,2 derece olarak kayıtlara geçmişti. Gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları yine Sivas’ın Atınyayla ilçesinde 4,6, Kangal ilçesinde 4,8 ve Yıldızeli ilçesinde 5,7 derece oldu. Sivas ve diğer ilçelerinde de en düşük hava sıcaklığı 10 derecenin altında ölçüldü.



GÜN İÇERİSİNDE İSE SICAKLIK 25 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKIYOR



Gece kış soğuklarının yaşandığı Sivas’ta gün içerisinde ise hava sıcaklığı 25 derecenin üzerine çıkıyor.

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