Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye getirilen kişi yaşamını yitirdi.
5 gün önce Yıldızeli ilçesine bağlı Aslandoğmuş köyünde vücuduna kene yapışması sonucu rahatsızlanan C.K, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi.
Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan C.K. kurtarılamadı.
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm
Anadolu AjansıTürkiye
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye getirilen kişi yaşamını yitirdi.
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye getirilen kişi yaşamını yitirdi.