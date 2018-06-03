Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye getirilen kişi yaşamını yitirdi.

5 gün önce Yıldızeli ilçesine bağlı Aslandoğmuş köyünde vücuduna kene yapışması sonucu rahatsızlanan C.K, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan C.K. kurtarılamadı.