Sivas'ta TIR ve minibüs çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

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Sivas'ta TIR ve minibüs çarptı.

Alınan bilgiye göre, E.Ç. (57) idaresindeki 44 NS 746 plakalı TIR ile Kangal Seyahat'e ait Muammer Biçil (46) yönetimindeki 58 ED 969 plakalı yolcu minibüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Yağdonduran mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada minibüs sürücüsü Biçil ile araçta bulunan Mehmet Açıkgöz (46), İhsan Mahti (51) ve Yılmaz Akpınar (52) olay yerinde hayatını kaybetti, tır şoförü E.Ç ile Metin Güler (61) ve komiser yardımcısı Mehmet Cansever (30) yaralandı.