Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla siyasiler sosyal medya hesaplarından mesajları yayımladı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan açıklamalarda şehitler rahmet, gaziler saygıyla anıldı.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesi halkın vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla, işgale niyetlenen darbecilere geçit vermediğini bildirdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında, milletin demokrasiye ve ulusal egemenliğe sahip çıkışını bir kez daha saygıyla yad ettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"O gece halkımız, vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla, işgale niyetlenen darbecilere geçit vermedi. Gücünü haklılığından ve samimiyetinden alanlar, silahların karşısında mutlaka galip gelirler. O süreçte yaşanan da budur. 15 Temmuz'daki direniş ve toplumsal birlik ruhunu daima canlı tutacağız. Demokrasimizi geliştirmek ve güçlendirmek için daha çok çalışacağız. Her türlü vesayete karşı durarak, hukukun üstünlüğüne dayalı cumhuriyetimizi korumaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi daim etsin."



BAKAN FİDAN: ASLA GEÇİT VERMEYECEKTİR



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz'a ilişkin paylaşımda bulundu.



"Devletimizin en hassas organlarına bir istihbarat örgütü gibi sızan FETÖ, emniyet ve yargı içindeki unsurlarıyla hazırladığı 7 Şubat ve 17/25 Aralık komplolarının başarısızlığı neticesinde deşifre olmuştu." ifadelerini kullanan Fidan, şöyle devam etti:



"Bu terör örgütünün, 15 Temmuz’da ordu içindeki uzantılarını kullanarak darbe yoluyla devleti ele geçirme teşebbüsü ise Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimiz tarafından akamete uğratılmıştır. 15 Temmuz destanı akabinde FETÖ’ye karşı yürütülen topyekûn mücadele, Türk milletinin iradesini gasbetmeye yeltenenlerin cezasız kalmayacağını bir kez daha göstermiştir. Ülkemizde çökertilen bu örgütün yurt dışındaki üyelerini yargı önüne çıkarmak için her türlü adımı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Aziz milletimiz, bağımsızlığına kasteden gerek asli gerek vekil güçlere asla geçit vermeyecektir. Bu uğurda canlarını veren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."



BAKAN GÖKTAŞ: MİLLETİN ZAFERİ'Nİ NESİLDEN NESİLE AKTARACAĞIZ



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hilal uğruna canlarını feda etmekten çekinmeden hain FETÖ’nün darbe teşebbüsünü göğsünde durduran kahramanlarımızı da; o karanlık gecenin nasıl aydınlığa döndüğünü de unutmadık, unutmayacağız. 15Temmuz’un ruhunu bu topraklarda her daim diri tutacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi liderliğindeki 'Milletin Zaferi'ni nesilden nesile aktaracağız. Demokrasimize ve milli birliğimize kasteden hain darbe girişiminin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.



BAKAN BOLAT: 15 TEMMUZ RUHUNU YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "15 Temmuz gecesi, aziz milletimiz şanlı tarihinden aldığı güçle, ülkemizin geleceğini hedef alan hain darbe girişimine karşı şanlı bir direniş göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın göstermiş olduğu liderlik ve milletimizin dünyaya örnek olan engin cesaretiyle bütünleşmiş olan direniş ruhu, devletimizi, geleceğimizi, ekonomimizi, güvenliğimizi hedef alan cuntacıların ve onların arkasındaki odakların planlarının başarısızlığa mahkum olmasında büyük bir rol oynamıştır. 15 Temmuz gecesi devletimizi, kurumlarımızı, Gazi Meclisimizi, şehirlerimizi ve milletimizin iradesini hedef alan saldırılara karşı devlet-millet el ele vererek Türkiye’mizin geleceğini karanlığa sokmaya çalışan hain saldırıyı püskürttük. Bu düşüncelerle, ülkemizin bağımsızlığını ve birliğini hedef alan hain darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu aziz vatan için canını feda eden tüm kahraman asker, polis ve sivil şehitlerimize şükranlarımızı sunuyor, Yüce Allah’tan gani rahmet diliyoruz. Tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden gelen milletimiz ile el ele vererek ecdadımızın bize miras bıraktığı ülkemizi daha güçlü yarınlara hazırlamaya ve 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



BAKAN KACIR: 15 TEMMUZ CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE KAZANILMIŞ MİLLETİN ZAFERİ’DİR



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yayımladığı mesajında, "15 Temmuz Türk Milletinin istiklâline ve istikbâline sahip çıkarak, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla birlikte verdiği kahramanca mücadelenin ve yazdığı destanın adıdır. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kazanılmış Milletin Zaferi’dir. Şair’in 'Asım’ın nesli diyordum ya; nesilmiş gerçek…' diye bahsettiği o nesilden, namusunu çiğnetmemek adına şehadete koşan kahramanlarımızı rahmetle, şanlı gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.



BAKAN ERSOY: DEMOKRASİMİZİ VE MİLLÎ BİRLİĞİMİZİ HER ZAMAN KORUYACAĞIZ



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "15 Temmuz, aziz milletimizin tek yürek olarak canı pahasına yazdığı bir destandır. Bu kahramanlık destanını birlik ve beraberlik ruhuyla asla unutmayacağız ve daima yaşatacağız. Türkiye Yüzyılı'nda geleceğe umutla bakarak, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıma kararlılığımızla demokrasimizi ve millî birliğimizi her zaman koruyacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum" diye konuştu.



BAKAN TUNÇ: ÜLKEMİZDE DARBELER DÖNEMİ BİR DAHA AÇILMAMAK ÜZERE KAPANMIŞTIR



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:



"15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyor; vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Mazisi kahramanlıklarla dolu aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik ediyorum. 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişimi, aziz milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Darbelerle, muhtıralarla, kumpaslarla, sokak olaylarıyla amacına ulaşamayan vesayetçi zihniyet, FETÖ eliyle anayasal düzeni ve milli iradeyi yok etmek istemiş, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve halkın oylarıyla seçilmiş hükümeti devirmeye kalkışmıştır. Aziz milletimiz, tıpkı Milli Mücadele’de olduğu gibi 15 Temmuz’da da hainlere geçit vermemiş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara akın ederek vatan ve bayrak aşkıyla yeni bir kahramanlık destanı yazmıştır. Hainlerin karşısında dimdik duran milletimiz, onurlu mücadelesiyle tüm dünyaya bir kez daha demokrasi dersi vermiştir. Hain darbe girişiminin önlenmesinde en önemli unsurlardan biri de şüphesiz tarafsız ve bağımsız yargıdır. Darbe girişiminin ilk anından itibaren Cumhuriyet başsavcılıkları soruşturmalarını başlatmış, darbeciler hakkında gözaltı ve tutuklama kararları vermiştir. Yargı mensuplarının gösterdiği kahramanlık, geçmişteki darbelerde cuntacıları ‘hazır ol’da bekleyen vesayetçi yargı anlayışının tarihe karıştığının en önemli göstergesi olmuştur. 15 Temmuz’la birlikte ülkemizde artık darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Geçmişten geleceğe kurduğumuz köprünün harcını birliğimizle, kardeşliğimizle, istiklal aşkıyla, vatan ve millet sevgisiyle karmaya devam edeceğiz. Vesayetçi zihniyete, ülkemiz üzerinde oyun kurmak isteyen şer odaklarına asla müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Başta FETÖ ve PKK olmak üzere ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir terör örgütüne göz açtırmayacağız."



BAKAN TEKİN: 15 TEMMUZ EMPERYALİSTLERE TARİHİ BİR CEVAPTIR



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "15 Temmuz, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetine olan sarsılmaz inancının teşekkül ettiği, ortak zaferimizin ve kutlu direnişimizin yıl dönümüdür. O gece, milletimiz hain darbe girişimini sadece püskürtmekle kalmamış, birlik, beraberlik ve demokrasiye olan bağlılığın gücünü tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz, emperyalistlere ve onların iş birlikçilerine verilmiş tarihî ve destansı bir cevaptır. Bu nedenle, 15 Temmuz Destanı’nı diri tutacak, yarınları kuracak bir ruhla anmaya devam edeceğiz. Unutmamak, unutturmamak, şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak hepimizin görevidir. Millî Eğitim Bakanlığı olarak genç nesillerimizi millî ve manevi değerlerine bağlı, vatan sevgisiyle yoğrulmuş bireyler olarak yetiştirmeyi en öncelikli görevimiz olarak kabul ediyoruz. 15 Temmuz ruhunu ve milletimizin direnişini genç nesillerimize aktararak, evlatlarımızın her daim vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, cesur ve fedakâr bireyler olmasını hedefliyoruz. Bu vesileyle, 15 Temmuz’un yıl dönümünde bir kez daha vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

ÇELİK: İZİN VERMEMİŞTİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından 15 Temmuz'a ilişkin mesaj paylaştı:



"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, milletimizin dünya demokrasi tarihini yeniden yazdığı gündür. Milli egemenliğimizin korunması için vereceğimiz mücadelenin sınırsız olduğunu gösterdiğimiz bir milattır. Milletimiz, tarihin en hain terör örgütlerinden FETÖ'nün kanlı darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımız liderliğinde topyekûn direnmiş ve bu ihanet şebekesinin milli iradeyi gasp etmesine izin vermemiştir."

BAHÇELİ: 15 TEMMUZ, İŞGAL GİRİŞİMİNE İMAN İRADEYLE DİRENİŞ VE DİK DURUŞ MEFKÛRESİDİR



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:



"15 Temmuz, Millî Kahramanlığın dış bağlantılı ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkûresidir. 15 Temmuz şehitlerimize ve bilcümle bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü münasebetiyle Türkiye aleyhine karanlık senaryo hazırlığı içinde olanlara sadece felaket günlerinde Türk milletinin hangi fedakârlıkları göze alacağını idrak etmelerini ikazen tavsiye ediyorum."

ÖZEL: UNUTULMAMALIDIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, şunları kaydetti:



"15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Benzer bir zafiyet ve ihanetin tekrar etmemesi için ülkemizi o günlere getiren süreçten alınması gereken dersler olduğu unutulmamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasiye ve halk egemenliğine olan bağlılık ve inancımızı bir kez daha gururla ifade ediyorum."

DERVİŞOĞLU: LANETLİYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Hiç şüphesiz egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu belirten Dervişoğlu, millete ait iradenin tecelli etmesini engelleyecek hiçbir gücün olmadığını vurguladı.



Dervişoğlu, şunları kaydetti:



"Her nereden gelirse gelsin, milli iradeyi akamete uğratacak ve onun egemenliğini gasp ederek kendi uhdesinde toplayacak hiçbir yönetim biçimi asla ve kata kabul edilemez. Bu vesileyle, FETÖ başta olmak üzere Türk devletinin varlığı, Türk milletinin birliği ve cumhuriyet rejimini hedef alan her türlü terör örgütünü lanetliyorum.



Devlet içinde çeteleşme gibi devlet içinde devletleşme gayretlerine de tavizsiz şekilde karşı duracağımızı hatırlatıyorum. İYİ Parti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yegane istikametinin demokrasi olduğuna olan inancımızla, millete ait iradenin tecelli etmesini engelleyecek hiçbir gücü tanımadığımızı ve tanımayacağımızı bir kez daha hatırlatıyor, demokrasimizin bir daha böyle acı sınavlarla sınanmamasını diliyorum."