Sobadan sızan gaz 17 yaşındaki Mert'in ölümüne neden oldu

Denizli’de sobadan sızan gaz, 17 yaşındkai Ali Mert Ayöz’ün ölümüne neden oldu.



Olay, Acıpayam ilçesinde yaşandı.



Edinilen bilgiye göre; annesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Ali Mert Ayöz, hafta sonunu arkadaşları ile birlikte geçirmek için cumartesi günü Yeşilyuva Mahallesi’ne geldi.



Gece dedesi Ali Ayöz’e ait boş evde sobayı yakarak uykuya dalan Ali Mert Ayöz, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.



Ayöz’den uzun süre haber alamayan arkadaşları eve geldiklerinde içeride duman görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Sağlık ekipleri Ali Mert Ayöz’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ali Mert Ayöz’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.



Ali Mert Ayöz’ün cenazesinin bugün Yeşilyuva Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.