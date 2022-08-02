Sokak köpeğine ateş etti, 3 çocuğu vurdu

Sakarya'da sokak köpeğine ateş açan kişinin tüfeğinden çıkan saçmalar 3 çocuğa isabet etti. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltında.

Haberler - İHA 02.08.2022 - 16:31

Sokak köpeğine ateş etti, 3 çocuğu vurdu

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'da sokak köpeğine ateş aten kişi 3 çocuğu yaraladı.

Olay, dün Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. (56) isimli şahıs tüfeği ile sokak köpeğini vurmak istedi.

Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada bölgede bulunan Y.T. (8), Z.T. (9) ve E.S.P. (9) isimli 3 çocuğa isabet etti.

GÖZALTINA ALINDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken şüpheli Y.Y. gözaltına alındı.

Hastanede tedavileri tamamlanan çocuklar taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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