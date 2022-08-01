Küçük çocuğu denizde köpek ısırdı

Trabzon’da ailesiyle sahile giden 9 yaşındaki çocuğu denizde köpek ısırdı. Sahibinin attığı topu yakalamak için denize koşan köpeğin, can simidiyle denize giren çocuğu ısırdığı anları güvenlik kameraları kaydetti. Bacağından yaralanan ve hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu iyi... Olayın ardından jandarma, köpekle sahibini karakola götürdü.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.08.2022 - 17:19 | Son Güncelleme : 01.08.2022 - 17:33

TÜRKİYE HABERLERİ