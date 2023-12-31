Söke'de 85 bin kaçak tütün ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Evinde sigara ürettiği tespit edilen Ö.Ö ve üretilen sigaraları işyerinde sattığı tespit edilen H.T.M. isimli şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı.

Evinde ve işyerinde yapılan aramalarda 85 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 6 bin 280 adet boş makaron, 68 kilogram tütün, 26 adet kesilmiş bandrol, 1 adet kompresörlü sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresör, 3 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.