Somasporlu futbolcu Melih Vardar kaza kurbanı

Anadolu Ajansı 17.08.2020 - 15:56 | Son Güncelleme : 17.08.2020 - 15:59
İzmir'in Urla ilçesinde 14 Ağustos Cuma günkü kazada ağır yaralanan ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında tutulan TFF 3. Lig ekibi Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar (27), bugün yaşamını yitirdi.
Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan'ın kullandığı otomobilin Çeşme-İzmir kara yolu üzerindeki Uğur Mumcu kavşağında çarptığı elektrikli motosiklette bulunan Melih Vardar ile kardeşi yaralanmış, Vardar kardeşler sağlık ekiplerince DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Aydınhan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.