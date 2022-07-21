SON DAKİKA: Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Haberler 21.07.2022 - 19:03
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD, saat 18.44'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 12.3 kilometre olarak açıklandı.
Balıkesir'deki deprem çevre iller ve İstanbul'da da hissedildi.
AFAD açıklamasında, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, kendilerine ulaşan olumsuz bir bilgi olmadığını olmadığını söyledi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 21, 2022
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Gönen (Balikesir)
Tarih-Saat : 21.07.2022, 18:44:23 TSİ
Enlem : 40.1590 N
Boylam : 27.4041 E
Derinlik : 12.32 km
Detay : https://t.co/BSoEtBR1Lh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?