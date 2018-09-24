Son dakika haberi!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz'de yaşanan mülteci ölümlerine dikkat çekti.
Çavuşoğlu, "Medeniyetlerin beşiği olan Akdeniz, çaresiz insanların mezarı haline geldi. Sahile vuran çocuklar, bütün dünya ve insanlık adına utançtır.
Masum insanları yalnız bırakmadık, onları zalim rejimin ya da DAEŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin eline bırakmadık.
Ne yazık ki Suriye krizinin ağır insani yükü Türkiye'nin omuzlarına bırakıldı. Taahhütler yerine getirilmedi.
Terörle mücadelede kararlılığımızı sürdürürken sivilleri ve yerleşim alanlarını koruyabileceğimizi gösterdik. Suriye'den Türkiye'ye ve AB'ye göç akışını büyük ölçüde azalttık.
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