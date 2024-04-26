İstanbul’da otobüste olay: “Yanıma kimse oturmasın” deyip olay çıkardı

İstanbul Kadıköy’de yanına başka birinin oturmasını istemeyen yolcu, otobüste gergin anlar yaşanmasına neden oldu. Yolcu diğer yolcular tarafından araçtan atıldı.

İstanbul’da otobüste olay: “Yanıma kimse oturmasın” deyip olay çıkardı

Kadıköy’de otobüste olay çıkaran yolcu, diğer yolcular tarafından araçtan atıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Kadıköy’de otobüsüne binen bir kişi, otobüsün koltuğunda tek oturmak istedi.

Yanındaki koltuğa başka bir yolcunun oturmasıyla birlikte sinirlenen adam diğer yolcuyla tartışmaya başladı.

İstanbul’da otobüste olay: “Yanıma kimse oturmasın” deyip olay çıkardı - 1

Tartışmadan rahatsız olan otobüsteki diğer yolcular, taşkınlık çıkaran adamı dışarıya çıkarmak istedi.

Sinir krizi geçiren adam kendisini dışarıya çıkarmak isteyen kişilere tekmeyle saldırdı.

İstanbul’da otobüste olay: “Yanıma kimse oturmasın” deyip olay çıkardı - 2

Yolcu, diğer yolcuların da müdahalesiyle dışarıya çıkarıldı.

Bir süreliğine duran İETT otobüsü seferine devam etti.

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