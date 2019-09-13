Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

(ABD ile S-400 gerilimi) Rusya samimi bir yaklaşım ortaya koydu.Bölgede barış için bu adımı atmak durumundaydık. En geç Nisan ayına kadar yerlerine monte edilmiş olacak. Savunma sanayinde çok önemli adımlar atıyoruz. Bu bir savunma sistemi. F-35'lerle çatışan veya çakışan bir yönü sözkonusu değildir.

(ABD ile F-35 gerilimi) Biz sadece alıcı değil, aynı zamanda üretici durumundayız.

ABD seyahetinde sayın Trump ile bunları da konuşacağız. Trump'la birbirimize hep şeffaf ve rasyonel davrandık. Trump'a sizden belli miktar Patriot alabiliriz dedim.

F-35'lerde önümüz tıkanırsa çaresine bakacağız.

(Ankara'da üçlü Suriye zirvesi) Hem İran ile hem Rusya ile ikili görüşmelerimiz olacak hem de üçlü görüşmemiz olacak. Buradaki beklenti anlık ateşkesler değildir. Göçün sona erdirilmesini, ateşkesin teminini hedefliyoruz. İdlib halkına her türlü yardımı ulaştırmaya çalışıyoruz. Göçe karşı gerekirse kapıları açmak zorundayız dedim.

Almanya ve Fransa ile Ekim'de dörtlü zirve de gündemde.

(ABD ile Güvenli Bölge sıkıntısı) YPG/PYD PKK'nın bir koludur bunu Batı'ya anlatamadık. ABD buraya on binlerce TIR dolusu mühimmat getirdi. NATO ortağınıza parayla vermediğinizi bunlara bedava veriyorsunuz. Sayın Trump bizi anlamalı diye düşünüyorum. Bu oyalama siyaseti bizim sabrımızı deneme midir? 20 mil yani yaklaşık 30 km talebi Sayın Trump'tan geldi. Trump'ın dediklerine altındaki ekip uymadı.

(Türk gözlem noktalarına saldırılar) İdlib'deki gözlem noktaları için muhatabımız Rusya'dır. Rejimin saldırısı olursa şu anki gibi durmayız.

(Yeni göç dalgası riski) Biz 40 milyar dolar harcadık, AB verdiği sözleri tutmadı. Güvenli bölgeye 1 milyon Suriyeliyi alabiliriz.

(Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi) Uluslararası hukuka göre her şey nüfusa göre paylaşılır. Alakası olmayanlar burada söz sahibi olmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz'de KKTC haklarını alacaktır.

(Kabine değişikliği olacak mı?)Kabine ile ihtiyacımız olduğu anda yaparız, siparişle yapmayız. Ortada bir sıkıntı yokken kabine konusunu ele almanın anlamı yok . Gerek duyulursa yaparız.

(Sistem değişikliği eleştirileri) Bu eleştirileri getirenler siyaseti ve devleti bilmiyor.