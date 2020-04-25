SON DAKİKA HABERİ: 40 binden fazla Türk vatandaşı yurda getirildi

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Dışişleri Bakanlığı, virüs salgının başladığı günden bu yana 75 ülkeden 40 bini aşkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yurda getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan tahliye operasyonlarına ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, 24 Nisan itibariyle yurtdışından Türkiye'ye getirilen 23 bin 530 kişi kredi yurtlar kurumu öğrenci yurtlarında karantinada.

Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 kişi tahliye edildi. Yalnızca 23-24 Nisan tarihlerinde 5 bin 38 kişi Türkiye'ye dönüş yaptı.

SON İKİ GÜNDE 10 CAN KAYBI

23 nisan tarihinde 2, 24 Nisan tarihinde 7 olmak üzere son iki günd0 Türk vatandaşı corona virüs nedeniyle yurtdışında vefat etti.