SON DAKİKA HABERİ: 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Son dakika haberi! Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23, 24, 25 ve 26 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı.

20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ise sokak kısıtlaması sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yurt genelinde genel itibarıyla uyuldu.



Kısıtlama boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında ise adli ya da idari işlem yapıldı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...