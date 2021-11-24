Adalet Bakanı Gül: Finans mahkemeleri kurulacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, finans mahkemeleri kurulacağını açıkladı.



Adalet Bakanı Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ihtisas mahkemelerine ve uzmanlaşmaya önem verdiklerini ifade ederek, "Yakın süreçte İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizden başlayarak finans mahkemeleri kuracağız. Yine sendika uyuşmazlıkları için de sendika ihtisas mahkemelerini yakın zamanda hayata geçirmiş olacağız" dedi.



Adalet teşkilatına yeni personel alımının planlandığını söyleyen Gül, 2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alınacağını bildirdi.

"UZUN YARGILAMA SÜREÇLERİ SONA ERDİ"

Gül, bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, seri muhakeme usulü ve basit yargılamanın uzun yargılama süreçlerini sona erdirdiğini söyledi.



Arabuluculuk uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirten Gül, 26 Haziran 2022'de de ÖSYM tarafından yeni bir arabuluculuk sınavının yapılacağını açıkladı.



KADINA YÖNELİK ŞİDDET



Kadına yönelen her türlü şiddetin acısını hissettiklerini, bu tür olayların kendilerini derinden yaraladığını ifade eden Gül, "Kadına yönelik her türlü şiddet eylemini kınıyorum. Kadına yönelik şiddetin mağduru aynı zamanda çocuğumuz, ailemiz, toplumumuz, kısaca herkestir. Bu noktada asıl olan şiddetin tamamıyla ortadan kaldırılmasıdır. Şiddeti doğuran etkenlerin önlenmesi öncelikli mesele olmalıdır" diye konuştu.



Kadınlara yönelik huzur ve sükun bozucu ya da taciz niteliğindeki ısrarlı takip fiillerinin daha ağır cezalandırılmasına ilişkin yeni bir suç ihdasının da çalışılan başlıklar arasında yer aldığını dile getiren Gül, çocuk haklarının geliştirilmesinde yapılanlara değindi.

TRAFİK MAGANDALARINA CEZA ARTACAK

Trafik kurallarını ve insanların can güvenliği tehdit edenlerin cezalarının artacağını belirten Bakan Gül konuşmalarına şu şekilde devam etti:

"1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hâkimleri bakacak. Örneğin trafik magandalığı diye tabir edilen fiillere ceza artırımı gündemimizde bulunmaktadır."



İDARİ SULH VE PİLOT DAVA



İdari uyuşmazlıkların mahkemelere gitmeden önce çözülmesi ve vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasının önemli olduğunu belirten Gül, "Hedefimiz, sulhun kamu kurumları ile vatandaşlar arasında asıl çözüm yolu haline gelmesidir. Bu düşünceyle ele aldığımız idari sulh çalışmamızı sonuçlandırmak üzereyiz. Planladığımız düzenleme yalnızca idari yargıda değil, adli yargıda görülen ve kamu kurumlarının taraf olduğu davaları da kapsayacak" bilgisini paylaştı.



Bakan Gül, uyuşmazlıklarda "pilot dava" usulünün de gündemlerinde yer aldığını dile getirdi.

