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Son dakika haberi... Afrin'de 3 köy daha temizlendi

Anadolu Ajansı

Türkiye

SON DAKİKA HABERİ: TSK ve ÖSO, Afrin'in Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah köylerini teröristlerden temizledi.

Son dakika haberi! 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 3 köyü daha teröristlerden kurtardı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezinin güneyinde teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah köylerini YPG/PKK-DAEŞ'ten arındırdı.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında önceki gün Afrin ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirmişti.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. İlçe merkezi ile tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

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