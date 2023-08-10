SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatandaş 'İyi ki Kılıçdaroğlu kazanmamış' diyor

Son dakika haberi! AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'nın KKTC'ye ofis açma kararını değerlendirdi, Batı'ya islamofobi eleştirileri yöneltti.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;



Sayın Cumhurbaşkanımızın emanete sahip çıktığı görülmüştür.Yıkım siyaseti karşısında kararlı mücadele ettiği görülmüştür. 2023 seçimlerinde yaklaşık 28 milyon oy alarak tescil etmiştir. Milletimiz her zaman verdiği destekle hiçbir zaman onu yalnız bırakmamıştır.

SIFIR ATIK PROJESİ



Önemli gelişmelerden bir tanesi, sıfır atık konusundaki Türkiye'nin ortaya koyduğu inisiyatif. Sayın Emine Erdoğan'ın inisiyatifi ile Birleşmiş Milletler 30 Mart'ı sıfır atık günü ilan etti. Yüzyılın en sıcak aylarını geçirdiğimizi söylüyor bilim insanları. BM Genel Sekreteri, 'dünya küresel ısınmadan küresel kaynamaya geçti' ifadesini kullandı. Bu kapsamda Sayın Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu inisiyatifin küresel bir inisiyatif olarak hayata geçmesi büyük önem taşıyor.

SEÇİM SONUÇLARI TARTIŞMALARI



Muhalefetle ilgili tartışmalar var. Seçimlerin ilk turu devam ederken, bazı odaklar bize şu soruyu soruyorlardı. Seçim sonuçlarını kabul edecek misiniz? Ben de seçim sonuçlarını kabulü açısından bizim bir sorunumuz yok. CHP'nin bir sabıkası var diye. Geldiğimiz noktada hala seçim sonuçlarını sindirmek de zorlanan, kabullenemeyen bir tablo var. Vatandaş 'iyi ki Kılıçdaroğlu kazanamamış' diyor. Ortaya çıkan tablo vahimdir.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN EVLAT NÖBETİ



Bin 438 gündür bu anneler nöbet tutuyorlar. İnsan hakları örgütlerinin bu anneleri ziyaret etmeleri gerekirdi. Halen bu derece duyarsızlık, çifte standardı göstermeye devam ediyor. Diyarbakır anneleri mücadeleyi sürdürüyorlar. İnşallah en kısa zamanda evlatlarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Kuşkusuz deprem her zaman gündemimizde. Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinin yaralarının sarılması için iradesi devam ediyor. Hayatın normale dönmesi için faaliyetler yürütülüyor.

SIĞINMACILARIN GERİ DÖNÜŞÜ

Türkiye'nin göçmen deposu gibi gösterilmesini reddediyoruz. 35 bin 797 düzensiz göçmen yakalandı, 16 bini sınırdışı edildi. 15 bini ise geri gönderme merkezinde sınır dışı edilecek.

ORMAN YANGINLARI



Yeşil vatanımızın korunması için tüm kurumlarımız güçlü bir mücadele veriyor. Bireysel hatalar facialara yol açıyor, hassasiyet olmalı. Orman yangınlarında kullanılan diğer İHA ve SİHA’lara ses çıkarılamazken BBaykar’ın İHA’larına bir kara propagandanın yürütüldüğünü gördük. Baykar'ın İHA'larına dönük olarak ortaya koyulan açıklamalar yanlış. İHA'ların orman yangınlarında kullanılması dünyada bizi pozitif ayrıştıran bir tablo oluşturmaktadır. Hastalıklı bir grup tarafından hedef alınmaktadır.

TERÖRLE MÜCADELE



İki tür mücadele yürütülmektedir. TSK, MİT, Emniyet çalışma yürütmektedir. Aynı zamanda siyasi denklemde terörün arkasındaki siyasi arayışların farkındayız. Teröristlerin arkasındakileri de görüyoruz. Mücadelemiz devam edecek.

KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR

Bunlar nefret suçlarıdır. İnsanlığa dönük suçlardır. İfade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur. BM 'suç' diye niteledi. İfade özgürlüğü adı altında din özgürlüğü tehdit altına alınmaya başlanmıştır. İfade özgürlüğü din özgürlüğünü ortadan kaldıran kutsal nesnelere saldırıya imkan verecek düzeyde olmamalı. Biz bu devletlere siz üzerinize düşeni yapın dediğinizde ifade özgürlüğüne karşı bir söz söylemiş oluyoruz, görevinizi yerine getirin demiş oluyoruz.



Bir yerde Tevrat’a dönük olarak eylem yapılacağı zaman bu engelleniyor. Bu doğrudur. Hiçbir kutsal kitaba karşı eyleme izin verilmemelidir. Onun engellenmesi doğrudur fakat Tevrat’a dönük eylemi engelleyenler Kur’an-ı kerime aynı hassasiyeti göstermiyorlar.

RUSYA'NIN KKTC'YE OFİS AÇMASI



KKTC'ye açılan her ülkenin ofisinin tabii ki kıymeti vardır. Ama esas olan bunun ötesinde bir şeydir. İki devletli çözümün kabul edilmesi gerektiğini ifade etti Cumhurbaşkanımız. Müzakereden kaçan onlar oluyor. Avrupa'da bunu başka türlü sunuyorlar. Biz muhataplarımıza bunu söyledik. Bütün bu bölge Akdeniz, AB'nin basiretsiz kararının bedelini ödüyor. O da Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin almasıdır. Ya KKTC'yi de alacaksınız ya da bunu öteleyeceksiniz. Türkiye'nin geldiği nokta artık iki eşit devlet şeklinde yürüyeceğidir. Başbakanlık binası yapılıyor, Rumlar bundan bile rahatsız oluyor. Bu sizi ne ilgilendiriyor? Orası Türk toprağı."