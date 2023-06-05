SON DAKİKA HABERİ: AK Parti ve MHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

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AK Parti ve MHP'nin Meclis Başkanı adayı İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş oldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kurtulmuş'un adaylık başvurusunu Meclis Genel Sekreterliğine yapacak.



Meclis Başkanlığı seçiminin Çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyor.

AK Parti 'nin 267, MHP'nin 50, Yeniden Refah Partisi'nin 5 milletvekili bulunuyor. Meclis aritmetiği düşünüldüğünde Kurtulmuş'un, yapılacak oylamalarda Meclis Başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

TBMM içtüzüğüne göre; ilk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy aranacak.

DİĞER ADAYLAR

İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı. Yeşil Sol'un adayı ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç. CHP'nin adayı ise henüz açıklanmadı.

