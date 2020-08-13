Erdoğan: Oruç Reis'e saldıran bedelini öder (AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıldönümü)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara'da düzenlenen törene katıldı.

"AK Parti'nin kurucusunun milletin ta kendisi" olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu parti milletin desteğini hedefleyerek kuruldu ve bugüne kadar geldi. Bu dönemde hizmet yolunda ayrılanlar oldu. Hepsi siyasetin tozlu raflarına kalktı'' açıklamasında bulundu .

Yunanistan ile Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin de konuşan Erdoğan, bir kez daha ''Oruç Reis'e saldıran bedelini öder'' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Bu partinin kurucusu milletimizin ta kendisidir. Bu parti milletin desteğini hedefleyerek kuruldu ve bugüne kadar geldi. Bu dönemde de hizmet yolunda ayrılanlar oldu. Hepsi siyasetin tozlu raflarına kalktı. Ülkemizin geleceği konusunda AK Parti'den başka proje sahibi siyasi bir yapı bulunmuyor. Bizim davamız Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklıdır.

AK Parti milletin taleplerinden doğmuştur. Ak Parti'nin kumaşını millet dokumuştur. Bütün çabalarımız millet içindir.

3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından AK Parti'yi bitirmek için oynanan oyunları unutmamalıyız.

Kendilerini milletin üzerinde gören bir avuç azgın azınlığın her köşeden bize tuzaklar kurduklarını dün gibi hatırlıyoruz.

Şimdi parti kuranlar ne diyorlardı, ''İşte şimdi yandık'' Niye ''One minute'' dedik diye. Zamanı gelecek bazı şeyleri çok açık şekilde ortaya koyacağız. Milletin derdi ile dertlenenlerin kim olduğunu millet bilecek.

YUNANİSTAN İLE AKDENİZ'DE GERİLİM

Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ağır ödersiniz dedik. Bugün de ilk cevabını verdik.

81 kente üniversite kurduk. Üniversite öğrenci sayımız 8 milyonu buldu. Üniversitelerimizi tek tip olmaktan çıkarıyoruz. 26 olan havalimanı sayımız 56'ya yükseldi. Gurur abidesi olan İstanbul Havalimanı'nı hizmete açtık.

Ülkemizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobili 2022 sonunda banttan indireceğiz.

AK Parti'yi iki döneme ayırabilirsiniz, 2002- 2013 potansiyelimizi keşfetme dönemi. İşte altı sıfırı da bu dönemde attık. IMF'ye 22,5 milyar dolar borcumuz vardı. Biz bunu sıfırladık. Muhalefet borç alın diyor. Bu sizin işiniz. Sadece seçim başarısı hedefleyen bir parti olmadık. Toplumun değişim taleplerine cevap vermeyi ilke edindik. Asla kindar değiliz, kimseye husumet beslemiyoruz. Ancak milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı da unutmayacağız.

''KADINA ŞİDDETTE 'SIFIR TOLERANS''

AK Parti kadınların en aktif olduğu hareketlerden biridir. 4 milyonu aşan kadın kolları üye sayımız var. Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz. Milletimiz ataerkil değil aileerkil bir millettir.

Birilerinin AK Partili kadınlara hakaret etmesine sessiz kalamayız.