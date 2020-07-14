SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Ayasofya sözlerine tepki

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Çelik, ''Ayasofya'nın cami olarak açılmasında en utanç verici sözler CHP'den geldi. Osmanlı ve Türkiye'yi kavga ettirmeye çalışanın millet egemenlik hakları ile sorunu vardır'' açıklamasında bulundu.

NTV Haber 14.07.2020 - 12:09

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Ayasofya sözlerine tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'den Ayasofya ile ilgili yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Çelik, "Ayasofya açılmasın yaklaşımı milletten tepki göreceği için 'Cumhuriyetin hukunu yıktınız' diyorlar" ifadelerini kullandı. Dünyadan yapılan açıklamalarda en utanç verici sözlerin CHP'den geldiğini de söyledi.

Çelik, CHP sözcüsünün "Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı” sözüne tepki gösterdi.

"Bu açıklamayı yapan zihniyet “Ayasofya cami açılmasın” diyemediği için bu beceriksiz ve utanç verici takiyye cümlesini kurmuş" ifadesini kullandı.

Çelik, sözlerine şunları da ekledi:

"Bu zihniyet daha çok konuşsun. Böylece milletimizin özlemlerinin önündeki tehlikelerin nerden geleceğini daha erken görelim" sözleriyle CHP'ye olan tepkisini ortaya koydu''

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