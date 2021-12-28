SON DAKİKA HABERİ: 'Alkol' operasyonunun bilançosu açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye genelinde dün yapılan 'alkol' isimli operasyonda 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Operasyonda 19 bin 966 litre kaçak ve sahte içkinin ele geçirildiği bildirildi.

Haberler - DHA 28.12.2021 - 11:22

SON DAKİKA HABERİ: 'Alkol' operasyonunun bilançosu açıklandı

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genelinde dün gerçekleştirilen operasyonunda 337 kişiye ceza kesildi, aranan 415 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı dün saat 14.00 ile 19.00 arasında kaçak ve sahte içki operasyonu yapılacağını duyurmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yapılan operasyonunda bilançosunu açıkladı. Açıklamaya göre yurt genelinde 21 bin 445 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'alkol' operasyonunda, 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Aranan 415 şüphelinin de yakalandığı bildirildi. Operasyonda ayrıca, 19 bin 966 litre kaçak/sahte alkollü içki de ele geçirildi.

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