SON DAKİKA HABERİ: Atilla Peker adli kontrolle serbest bırakıldı

SON DAKİKA HABERİ: Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade veren organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

02.06.2021 - 16:20 | Son Güncelleme : 02.06.2021 - 16:22

SON DAKİKA HABERİ: Atilla Peker adli kontrolle serbest bırakıldı

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Gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin ifade için Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık 4 saat ifade verdi.

Savcılıktaki işlemlerin ardından Peker, "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Peker, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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