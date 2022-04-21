Avrasya Tüneli motosiklet geçişine açılıyor

Son dakika haberi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Avrasya Tünelini, Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz" dedi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

RAKAMLARLA AVRASYA TÜNELİ

İstanbul'un iki yakasını denizin altından karayolu tüp geçidiyle bağlayan Avrasya Tüneli 2016 yılında açıldı.

Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet veren Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor. Bunun 5,4 kilometrelik bölümü, deniz tabanı altına özel bir teknoloji ile inşa edilen iki katlı tünelden oluşuyor.

AVRASYA TÜNELİ FİYATLARI

Avrasya Tüneli otomobiller için gündüz 05.00-23.59 arasında 53 TL iken gece 00.00 - 04.59 arasında 26,5 TL.



Minibüsler için ise 05.00-23.59 arasında 79,5 TL iken gece 00.00 - 04.59 arasında 39,75 TL.

HANGİ ARAÇLARIN GEÇİŞİ YASAK?



Tünelden sadece otomobiller ve minibüsler geçebiliyor. Ayrıca araçlar için yükseklik sınırı 2,8 metre.

9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME DAYANIKLI



Tünel fay hatlarına yakınlığı nedeniyle richter ölçeğine göre 9 büyüklüğünde bir depreme dayanacak güçte yapıldı.