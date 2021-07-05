SON DAKİKA HABERİ: Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı

SON DAKİKA HABERİ: Avusturya mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

NTV Haber 05.07.2021 - 13:08 | Son Güncelleme : 05.07.2021 - 13:10

SON DAKİKA HABERİ: Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı

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Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi

Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi

Son dakika haberi! 

ABD'deki kara para aklama soruşturması nedeniyle "yakalama" ve "iade" talebiyle Avusturya'da tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Wels şehrinde hâkim karşısına çıktı. 

Avusturya mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Duruşmada Türkiye ve ABD'nin iade talepleri de ele alındı. 5 Ağustos'a kadar ABD ve Türkiye'den ek bilgi ve belgeler istenecek.

İade sürecinde son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı veriyor.

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