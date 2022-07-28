SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da müşterek tahıl sevkiyatı koordinasyon merkezinin çalışır durumda olduğunu bildirdi.  Akar, "Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler görevlileri önümüzdeki saatler, günlerde Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin  tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışıyor" şeklinde açıklama yaptı.

Haberler 28.07.2022 - 15:05

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması

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