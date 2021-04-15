SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca'dan aşı israfı iddialarına yanıt

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu alanların aşı olmaya gitmemesi sonucu o dozların ziyan olduğunu yönündeki iddialara yanıt verdi.

Açıklamasında her bir doz aşının kıymetinin bilindiğini vurgulayan Bakan Koca, ''Aşının israfı söz konusu değildir'' dedi.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir''

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