SON DAKİKA HABERİ: Bakan Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' açıklaması

''2020'de Venezuela'dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir'' açıklama Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi.

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır" dedi.

