SON DAKİKA HABERİ: Bakan Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela'dan peynir ithalatına dair kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Muş, ''2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır'' ifadelerine yer verdi.

NTV Haber 25.05.2021 - 10:15

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' açıklaması

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''2020'de Venezuela'dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir'' açıklama Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. 

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır" dedi.

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