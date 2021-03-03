SON DAKİKA HABERİ: Bakan Soylu duyurdu: Dinamik Denetim Modeli'ne geçildi

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçildiğini duyurdu. Soylu, yarın 260 bin personelin katılımıyla ülke genelinde denetim faaliyetleri gerçekleştirileceğini bildirdi.

03.03.2021 - 13:38

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Soylu duyurdu: Dinamik Denetim Modeli'ne geçildi

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