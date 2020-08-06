SON DAKİKA HABERİ: Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

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İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, bugün ülke genelindeki kapsamlı corona virüs denetimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyada ikinci dalganın geldiği noktasındaki bir değerlendirme üzerinde durarak, ''Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağına ilişkin ''Salgın sebebiyle sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Yasak gündemimizde yok'' açıklamasında bulundu.