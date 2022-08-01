SON DAKİKA HABERİ: Cemevlerine saldırıda bir gözaltı daha

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Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Emniyet güçleri kimseden talimat almadığını savunan saldırganın bağlantılarını araştırıyor. Genişletilen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan kişi sayısı ikiye yükseldi.

Saldırganın arkadaşı olan 2 kişinin de soruşturmaya dahil edilebileceği belirtilmişti.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlının emniyetteki sorgusu ise devam ediyor.

45 DAKİKADA 3 SALDIRI

Başkentte cumartesi günü 45 dakika içinde 3 cemevine saldırı düzenlenmişti.

Olay sonrası Ankara Emniyeti terör, istihbarat ve asayiş ekipleri, ortak çalışma başlattı. Detaylı çalışmanın ardından görüntüsüne ulaşılan saldırganın kullandığı araçla olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

ESKİŞEHİR YOLUNDA YAKALANDI



Aracıyla Eskişehir’e kaçmak isteyen saldırgan Ahmet Ozan K., Ankara’ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalandı.

AİLESİNDEN KAYIP BAŞVURUSU

İzmir'de yaşayan ailesinin, saldırgan Ahmet Ozan K. ile ilgili polise giderek “kayıp” başvurusunda bulunduğu da ortaya çıktı.