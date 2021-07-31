SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesine yapılacak yardımları açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınların etkilediği Manavgat'ta incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir yıl içinde afet bölgesindeki evler, ahırlarıyla, yöresel mimariye uygun şekilde tamamlanacak.



"ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN 50 MİLYON TL GÖNDERİLDİ"

Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir.

Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak.

"EVLERİN İNŞAATINA BİR AY İÇİNDE BAŞLANACAK"

Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak.

"VERGİ VE SGK PRİMLERİ, KREDİ ÖDEMELERİ ERTELENECEK"

Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek.

İlk tespitlere göre 16 mahallemiz yangından zarar görürken bazı mahalleler boşaltıldı. Hasar gören konutlarla ilgili tespitler ışığında gereken çalışmalar yürütülecektir.

"YANAN ALANLAR TEKRAR AĞAÇLANDIRILACAK"

Anayasa'mızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilk yağmurlarla birlikte başlanacaktır.

Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak, yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir.

"FİLOMUZDAKİ ZAFİYETİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞTIK"

Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık. Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi uzun yıllardır bu görevi yürüten THK'nin filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır.

Bilhassa insansız hava araçları, yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır.

Tüm vatandaşlarımızı, ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli olmaya devam ediyorum

