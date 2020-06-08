SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her şeyi serbest bıraktık diye, bu iş bitti anlamına gelmez

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsle mücadelede gelinen nokta ve normalleşme sürecine ilişkin, "Her şeyi serbest bıraktık diye, bu iş bitti anlamına gelmez" diye konuştu.

TRT ortak yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Türkiye bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor.

Her şeyi serbest bıraktık diye, bu iş bitti anlamına gelmez.

Gençlerimiz "Ben gencim, bana bir şey olmaz" demesin.

Acil durum hastanelerinin odaları istenildiğinde yoğun bakıma dönüşebiliyor.

Yıl sonuna kadar 5 tane daha şehir hastanesi yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehirin 30'una da şehir hastanesi yapmak.

Yatırımların durması diye bir şey kitabımızda yazmıyor, yazmayacak. Yatırımları aynı kararlılıkla devam ettireceğiz.

Ankara'da ODTÜ'nün olduğu bölgede bir sağlık vadisi oluşturacağız.

Salgınla mücadelede 102 ülkeye yardımlar gönderdik.

Yerli ve milli solunum cihazını ürettik. Siparişler yoğun şekilde gelmeye başladı, 60 bin civarında solunum cihazı siparişi var.

Piyasa bozucu faaliyetlerle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Haksız fiyat artışlarına yönelik MASAK incelemelerini başlatacak.

Ülkenin ekonomik güvenliği konusunda gerekli mücadeleyi vereceğiz çünkü bu da bir terördür.

(Trump'la görüşme) Birinci derecede Libya konusu ele alındı.Trump ile görüşmemizden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni dönem başlayabilir, mutabakatlarımız oldu. FETÖ'cü isimleri kendilerine aktardık. O da 'Gönderdiğiniz bilgileri alacağım, gerekli çalışmaları yapacağım' dedi.

Libya'da darbeci Hafter'in gücü Rusya'dan geliyor. Hafter her an sürecin dışına atılabilir, gelişmeler onu gösteriyor.

Sayın Putin'le de görüşmem olacak. 'Benim orada askerim yok' açıklaması vardı, kendileriyle konuşalım istiyorum.

(Yunanistan'ın Ayasofya açıklaması) Diyorlar ki 'Ayasofya'yı camiye çevirmeyin', Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz biz mi idare ediyoruz?

Yunanistan kurusıkı atıyor. Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Biraz kendine çeki düzen ver. Haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı bellidir.

Ayasofya konusunda Danıştay'ın vereceği karara göre adım atılacak.

George Floyd'un öldürülmesi ırkçı bir yaklaşımın tezahürü. Vicdan sahibi hiçbir insanın kabul edebileceği bir durum değil. PKK/YPG'nin Antifa denilen terör örgütü ile ABD'deki bir araya gelişleri manidardır. Bunu Sayın Trump'a söyledim."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...