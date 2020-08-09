SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan, Gebze'deki tören öncesinde TÜBİTAK desteği ile üretilen yüzde yüz yerli dünyanın ilk lastik tekerlekli 7 ton kapasiteli elektrikli iş makinasının direksiyonuna geçti ve test etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



"Ekonomide açıkladığımız paketlerle her kesimden insanımızın yanında olduğumuzu gösterdik.



Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik.



Biyoteknoloji malzeme ve sitemleri geliştireceğiz. Yenilikçi projelere imza eten kurumlarımız kritik roller üstlenecek.



TÜBİTAK SAGE Çevresel test Merkezi sayesinde tüm çevre-şart tesetlerimizi ülkemizde icra edilecek.

Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz.

Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.

Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürülecek muhteşem projelerimiz var.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz.

TÜBİTAK'ın desteğiyle 120 kişilik bir ekip dünyanın ilk elektrikli, lastik tekerliklekli eksvatörünü üretti.

Özel sektör, üniversite ve devlet iş birliğiyle Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde de önemli mesafe katediyoruz. Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz. Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi."

son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...