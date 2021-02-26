SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gevşeme sorusuna yanıt

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'daki gelişmelerle ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Darbenin her türlüsüne karşıyız" dedi.

Erdoğan, "Darbeleri kabul etmemiz mümkün değil. Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmesi kabul edilebilir değil. Bütün mesele yönetim değişikliğine gidilecekse Ermenistan halkı yapar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı'na kısıtlamalarda gevşeme olup olmayacağı da soruldu. Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısına işaret eden Erdoğan, "Bilim Kurulu'ndaki çalışmalar Kabine önüne gelecek. Mutasyonun hangi illerde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bize takdim edecek. Bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili kafelerle ilgili otellerle ilgili gibi adımlar atabiliriz, Kabine Toplantısı'nda karar alacağız" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI

Erdoğan, "Kanal İstanbul'u inadına yapacağız" açıklamasına yönelik tepkilere de yanıt verdi. "Bu işten ne ana muhalefet ne İBB anlar" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her türlü adımı atıyoruz, biz hizmet etmek istiyoruz. Dünya da hayran hayran izleyecek. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri dahi ulaşamıyor."