SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrikalı gençlerle bir araya geldi.



Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin mesajlar verdi.



Erdoğan konuşmasında faiz karşıtlığını bir kez daha vurguladı ve "Yolumuza devam edeceğiz, enflasyonu da düşüreceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:



"Ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Asgari ücret açıklaması yaptık. Bu son 50 yılın en önemli asgari ücrette artışın olduğu bir açıklamadır. Gelir vergisi damga vergisi asgari ücretten alınmış soyutlanmıştır. Halkımız bunu anlıyor. Açıkladığımız 4 bin 250 lirayla halkımız iktidarın ne denli halkının yanında olduğunu görmüş oldu.



Bir diğer karar daha var. Faizin özellikle 100 baz puan tekrar düşürülmüş olmasıdır. Muhalefet ve malum çevreler kararlılığımızı asla kabullenemiyorlar. Ben de faize karşı olduğumu hep söyledim. Çünkü faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Eninde sonunda biz bu enflasyonu yine indireceğiz. Ben vatandaşımı, halkımı faize ezdirmeyeceğim. Bugün ABD enflasyonda çok ciddi sıkıntının içinde. Avrupa aynı şekilde. Ama Türkiye'de de faizciler bu işi hala savunmanın gayreti içinde. Biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. En kısa zamanda enflasyon aşağıya inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir."