SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık manevi tazminat davası

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi.

17.08.2020 - 19:01

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık manevi tazminat davası

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, davanın Kılıçdaroğlu'nun bugün bir gazetede yer alan ifadelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine iftirada bulunduğu gerekçesiyle açıldığını söyledi .

Özel, Kılıçdaroğlu'nun "sözde yurtdışında paralar olduğundan" bahsettiğini bunun iftira olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireyleri adına 2 milyon TL'lik manevi tazminat davası açarak yasal yollara başvurularımızı yapmış bulunuyoruz'' dedi.

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