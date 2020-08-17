SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık manevi tazminat davası

17.08.2020 - 19:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, davanın Kılıçdaroğlu'nun bugün bir gazetede yer alan ifadelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine iftirada bulunduğu gerekçesiyle açıldığını söyledi .
Özel, Kılıçdaroğlu'nun "sözde yurtdışında paralar olduğundan" bahsettiğini bunun iftira olduğunu belirtti.
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireyleri adına 2 milyon TL'lik manevi tazminat davası açarak yasal yollara başvurularımızı yapmış bulunuyoruz'' dedi.