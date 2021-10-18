SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine suç duyurusu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrı siyasetin gündeminde.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

"PAZARTESİ İTİBARIYLA DURUN"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda bürokratlara yönelik şunları söylemişti:



"Unutulmamalıdır ki devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun."