SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, normalleşme, seyahat yasağı, sokağa çıkma izni ve esnek çalışma açıklaması

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bir Kabine Toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ana gündem maddelerinin başında corona virüs salgını kapsamında alınan önlemlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantısı sonrası açıklama yaparak şunları kaydetti;

Vergi ve sigorta pirimi ertelemeleri gibi pekçok yöntemle işletmelerimizin ayakta kalmasını temin ettik.

SON DAKİKA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI



Hayatın her alanında Türkiye parıldayarak öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Yaklaşık bir aydır normalleşme takvimimizde yer alan hususları peyderpey açıklıyoruz.

Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır.

SON DAKİKA İDARİ İZİN VE ESNEK ÇALIŞMA

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.

Kreşler ve gündüz bakım evleri 1 Haziran'da açılacak.

SON DAKİKA 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sokağa çıkma kısıtlamasını bir süre daha devam ettireceğiz. 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ve pazar günü seyahat izni devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız, maske temizlik ve mesafe şartıyla işinin başında olabilecek.

SON DAKİKA 0-18 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

20 yaş altı yasağı 18 altına indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

Spor tesisleri gece 24'e kadar hizmet verebilecek. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.

Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

Yeni normal düzende maske, mesafe, temizlik, bunları ihmal etmeyelim.

Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

AYNI AİLEDEN 8 KİŞİ VİRÜSÜ YENDİ | VİDEO