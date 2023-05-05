SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan The Economist'e tepki

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorulara verdiği yanıtlar ve açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"14 Mayıs seçimi tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılı'nın miladı olarak görüyoruz. Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette. PKK'sından FETÖ'süne terör örgütleri de bay bay Kemal ve avenesinin 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda.



14 Mayıs seçimleri, yerli ve milli Cumhur İttifakı ile koalisyon ve kaos masası arasında geçecektir. 14 Mayıs, teröristleri inlerinde yok edenler ile teröristlerle kol kola yol yürüyenler arasında geçecektir. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de meclis seçimlerinde tereddüde yer vermeyecek şekilde öndeyiz. Milletimiz hizmet ve eser siyasetinin hakemliğini yine yapacaktır. Seçim, sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır.

THE ECONOMIST'E TEPKİ



Türkiye'yi Batı'ya teslim etmeye söz verdiler. Batı'dan aferin almak için BBC'ye, 'Batı'yla ilişkileri öncelik haline getireceğiz.' diye demeç vermiş.

Bu açık şekilde batının çıkarlarını öncelikli hale getireceğiz demek. Bay bay Kemal birilerine yine göz kırpıyor. Bir dergi 'Erdoğan gitmeli' diye kapak yapıyor. Biz milleti namerde muhtaç etmediğimiz için, maşa olarak kullandıkları terör örgütlerine nefes aldırmadığımız için Erdoğan gitsin diyorlar. Kim gelsin istiyorlar tam da bunların tersini vaadeden Kılıçdaroğlu gelsin istiyorlar. İnşallah bu millet bunun hesabını soracak.

Başka kimlere söz verdiği ortaya çıkmaya başladı. Terör örgütleriyle de masaya oturmuşlar. Son dönemdeki sıkıntıları yaptıkları pazarlıkların ortaya çıkacağındandır. Bugüne kadar 'PKK terör örgütüdür' sözünü ağızlarından duymadık. Bay bay Kemal, hadi çık, 'PKK terör örgütüdür' de. Niye diyemiyorsun, söyleyemiyor.

Samsun'da 120 binin üzerindeydi, bugün Erzurum 130 bin civarındaydı. Pazar günü de İstanbul mitingimizi yapacağız.



SINIR ÖTESİ OPERASYONLARI

Sınır ötesi harekatlarımız bitmiş değildir. Sadece doğru zamanı bekliyoruz. Hepsi Kandil'e yığıldılar. Oradan sesleniyorlar fakat Kandil'i de bunların başına geçireceğiz o günler de yakın.

KARADENİZ GAZI VE GABAR'DA BULUNAN PETROL

Karadeniz doğal gazı ve Gabar (petrolü); bu iki önemli adım bizi ciddi manada rahatlatacak.



DEPREM KONUTLARINDA SON DURUM

İnşasına başladığımız konut sayısı 125 bini, temeli atılan konut sayısı 59 bini buldu, iş yerleri ve sosyal alanların yapımı da sürüyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI



Yarısı Bizden Kampanyası'nda şimdiye kadar 533 bin bağımsız birim için 104 bine yakın başvuru yapıldı."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...