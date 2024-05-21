Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü muhtar öldü

Çankırı'da, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada Hisarcıkkayıköyü Mahallesi Muhtarı Satılmış Karakaş (63), hayatını kaybetti.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü muhtar öldü

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- karayolu İnandıkköyü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Satılmış Karakaş yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hisarcıkkayıköyü Mahallesi Muhtarı Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karakaş'ın cenazesi, kaza yerinde incelenmesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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