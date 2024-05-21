Kocaeli'de otomobil, TIR'la çarpıştı: 6 yaralı

Başiskele ilçesine bağlı Kullar Mahallesi, Alsancak Caddesi üzerinde İzmit ilçesi yönüne gitmekte olan Bora K. yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan Hüseyin Ö.'nün kullandığı TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, TIR’ın sürücü kabini yerinden koptu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri TIR’ın sürücü kabininde sıkışan Hüseyin Ö.’yü bulunduğu yerden çıkarırken, sağlık ekipleri ise otomobil sürücüsü Bora K. ile araçtaki Arda A., Alp Yağız D., Fahri T. ve Muhammed Taha E.'ye ilk müdahalede bulundu. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Alsancak Caddesi, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.



Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.