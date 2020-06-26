SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS tarihi açıklaması

Son dakika haberi! Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"YKS'nin tarihi çok önceden kamuoyuna açıklandı. Corona virüs salgını ülkemizdeki her şeyi olduğu gibi sınav tarihini de etkiledi.

"Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte 11 Mayıs tarihinden itibaren yoğun istişareler gerçekleştirildik. Sınav tarihi 27-28 Haziran olarak belirlendi. Böylece ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi. Yalnızca bununla kalmadık, sınav süresinin üzatılmasından sınavı kapsayan konuların kısaltılmasına birçok kolaylık sağladık.

Her birini kendi evlatlarımla eşdeğer gördüğüm tüm gençlerimize sınavlarında başarılar diliyorum. Gençlerimizden yalnızca önlerindeki hedeflerine odaklanmalarını istiyorum.

Kredi ve burs rakamlarını her yıl artırıyoruz. Lisans öğrencilerine 550 lira burs veriyoruz. Öğrenci harçlardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Öğrenci harçlarını kaldırdık. Öğrencilerimiz artık harç ödemiyor. Barınma konusunda çok çeşitli atılımlar gerçekleştirdik. Büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye'nin yetişmiş insan ihtiyacı her yıl katlanarak artacaktır. Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağı hizmete girecek."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...