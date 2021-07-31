SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milas'taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

(Marmaris) Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır.

Barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbir alındı ve her türlü ikmal mekanizmasının oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ikisi dışında hepsi taburcu edilmiştir.

Tehlike altında olan mahalleler boşaltıldı. Boşaltılan mahallerdeki insanlarımız en yakın güvenli yerlere taşınmışlardır.



Zarar tespitleri yapıldı, gereken yapılacak. Bu siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir.

Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmemiz en büyük üzüntümüz.

Milas'taki yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur.

Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek. Hiçbir vatandaşın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz."

Yanan alanlarda fidan dikimine ilk yağmurlarla birlikte hemen başlanacaktır.



Mağdurlara kira ve eşya yardımı yapılacak. 50 milyon TL ödenek gönderilmiştir.