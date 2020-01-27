SON DAKİKA HABERİ: Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina boşaltıldı

SON DAKİKA HABERİ: Elazığ'ın Mustafa Paşa mahallesinde bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı.

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Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Mustafa Paşa ilçesindeki 5 katlı bir binada hasar tespit edildi. Bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı.

Ekipler bina çevresini güvenlik çemberine aldı.

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelenen 11 bin 32 binadaki hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Bu binalardan 274'ü yıkıldı. 2 bin 876 binanın ağır, 150 binanın orta, 3 bin 514 binanın ise hafif hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılması gereken 42 bina bulunduğu açıklanmıştı.

Hasar tespit çalışmaları, 530 teknik personel ve 4 araçla yapılıyor.

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