Gara'da 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Haberler - NTV Haber 31.05.2022 - 16:52
Son dakika haberi! İlk operasyonun adresi, Kuzey Irak'taki Gara bölgesiydi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak düzenlediği operasyonda, 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri yeni harekat için gözlerin çevrildiği Suriye'nin kuzeyinde de önemli bir operasyona imza attı.
Fırat Kalkanı Harekat bölgesine taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz" ifadesi de yer aldı.