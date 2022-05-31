Gara'da 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! İlk operasyonun adresi, Kuzey Irak'taki Gara bölgesiydi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak düzenlediği operasyonda, 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri yeni harekat için gözlerin çevrildiği Suriye'nin kuzeyinde de önemli bir operasyona imza attı.



Fırat Kalkanı Harekat bölgesine taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz" ifadesi de yer aldı.