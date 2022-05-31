Gara'da 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği ortak operasyonda, 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haberler - NTV Haber 31.05.2022 - 16:52

Gara'da 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi! İlk operasyonun adresi, Kuzey Irak'taki Gara bölgesiydi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak düzenlediği operasyonda, 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri yeni harekat için gözlerin çevrildiği Suriye'nin kuzeyinde de önemli bir operasyona imza attı.

Fırat Kalkanı Harekat bölgesine taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz" ifadesi de yer aldı.

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