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SON DAKİKA HABERİ: Gazi maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılıyor

Gazi maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılıyor. Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, "Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Gazi maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılıyor
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Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkardıklarını ve aylık farklılıklarını ortadan kaldırdıklarını bildirdi.

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır." dedi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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