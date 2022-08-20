SON DAKİKA HABERİ: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı

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Gaziantep'te katliam gibi bir kaza yaşandı.



İlk belirlemelere göre bir otomobil dere yatağına düştü.



Olay yerine ambulans, itfaiye ve gazeteciler gitti. Müdahale sürerken bir otobüs devrilerek kaza bölgesinde bulunan görevlilere ve gazetecilere çarptı.



İlk belilemelere göre 3 itfaiye personeli, 4 sağlık personeli ve 2 gazeteci dahil olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Otobüsün çarptığı ambulanslardan biri yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

GAZİANTEP VALİSİ'NDEN AÇIKLAMADA

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde yaşanan kazaya ilişkin can kaybı sayısının 16'ya yükseldiğini söyledi.

Vali Gül'ün açıklamalarına göre otobüs yaklaşık 200 metre geride kaza yaptıktan sonra sürüklenerek park halindeki müdahale grubuna çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuya ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, "Konuyla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli adli tahkikatı başlatmıştır. Konu adli süreç sonucunda tüm yönleriyle aydınlatacaktır ancak bu giden canları geri getirmiyor" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Soylu "Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin" dedi.

Hayatını kaybeden gazetecilerin İhlas Haber Ajansı muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen ile aracı kullanan Umut Yakup Tanrıöver olduğu öğrenildi.

VİDEO: OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER